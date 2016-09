Anna Vaccarella: “Me preparé espiritualmente para enfrentar el cáncer”

La periodista venezolana Anna Vacarella dijo que para poder enfrentar y superar el cáncer que padecía debió preparase espiritualmente.

“Me preparé espiritualmente para enfrentar el cáncer. Cuando veo que el cabello me crece y miro para atrás me pregunto ¿por qué me pasó? ¿Quién me devuelve ese año? “, expresó la comunicadora este domingo en una entrevista con Shirley Varnagy, transmitida por Venevisión Plus.

Vacarella dijo que, a pesar de haber superado la enfermedad, todas las noches se acuesta con miedo pero procura “jugarle al escondite”.

Para Vacarella, la salud lo es todo. Afirmó que ahora entiende la esencia de la vida y desea compartirla. “Por todo lo que he recibido y por todo lo que he aprendido. Ni en cuatro vidas hubiera aprendido la esencia de la vida”, agregó.

“Si tienes salud lo tienes todo. (…) La vida me enseñó a ser feliz con poco. Tengo en mis manos el secreto de la felicidad: la vida”, manifestó.

Explicó que en la primera etapa de la enfermedad lloró y se preguntó el por qué de su condición sin encontrar respuestas. “Pero (luego) viene el para qué”.

Señaló que el momento más grande, hermoso y más duro fue el reencuentro con sus hijas.

El Nacional