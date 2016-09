Publican el momento exacto de la explosión en Manhattan (VIDEO)

Más temprano, medios internacionales publicaron un vídeo del momento exacto donde se registró la explosión que tuvo lugar este sábado en la calle 23 de Manhattan, entre las Sexta y Séptima avenida. Las autoridades policiales de la ciudad informaron que el número de heridos es de 29 personas que fueron trasladadas al hospital. Añaden que sus vidas no corren peligro.

La unidad antiterrorista de la Oficina Federal de Investigación (el FBI) está investigando en el lugar de los hechos. Oficialmente la información sobre el origen de la explosión no está confirmada. Sin embargo, la CNN informa que la Policía considera muy probable que haya sido provocada por un artefacto improvisado depositado en un contenedor de basuras.

BREAKING: VIDEO of #Chelsea explosion going viral. Looks like a bomb to me, what do you think? pic.twitter.com/SuL6x0zazZ

— ALWAYS TRUMP! (@Always_Trump) 18 de septiembre de 2016