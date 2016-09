Holanda busca universalizar la donación de órganos con una nueva ley

El Parlamento holandés ha aprobado una ley que, de ser avalada por el Senado, considerará donantes de órganos a todos sus habitantes excepto si estos se niegan por escrito o sus familiares ponen objeciones en el momento de la muerte del paciente.

La propuesta tiene como objetivo reducir las listas de espera pues, aunque en el sistema actual casi seis millones de personas figuran como donantes, 134 personas murieron el año pasado mientras esperaban por un nuevo órgano que les salvara la vida.

Las reglas ahora cambiarían. De aprobarse la iniciativa, los holandeses mayores de edad recibirán una carta en su casa preguntándoles si desean convertirse en donantes con tres respuestas posibles: sí, no o dejar esa responsabilidad sobre un familiar específico.

En caso de que no respondan, serán automáticamente considerados donantes. No obstante, los médicos tendrán la obligación de pedirle permiso a los familiares del recién fallecido. Si estos ponen objeciones, el personal sanitario no podrá extraer los órganos.

