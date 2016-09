Ataque con arma blanca dejó ocho heridos en Minnesota, el hecho fue revindicado por el EI

La policía de Minnesota y el FBI investigan un ataque con arma blanca en un centro comercial de la ciudad de St. Cloud que dejó ocho heridos el sábado en la noche y que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico.

El atacante fue abatido por un agente que no estaba de servicio, agregó la policía.

El agresor “hizo varias referencias a Alá”, dijo a periodistas Blair Anderson, jefe de policía de St. Cloud, a unos 100 km al noroeste de Minneapolis.

“Hemos confirmado que le preguntó por lo menos a una persona si era musulmana antes de atacarla”, precisó Anderson.

“Si fue un ataque terrorista o no, no quiero decirlo ahora, porque no lo sé”, puntualizó, añadiendo que estaba en curso una investigación.

Sin embargo, el FBI, la policía federal estadounidense, dijo este domingo que investigaba el ataque como un “potencial acto de terrorismo”.

