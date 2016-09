Marquina: Emergencia económica fue un nuevo decreto y no una extensión

A juicio del presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), diputado Alfonso Marquina, la prórroga por cuarta vez de la Emergencia Económica en todo el país no fue una extensión sino un nuevo decreto.

“Hay que revisar bien esa supuesta extensión, pues aparentemente hay artículos nuevos y en tal caso de ser así, el Presidente no puede hablar de una extensión del decreto de emergencia, sino de un nuevo documento”.

El diputado alegó que incluso en esta prórroga del decreto de emergencia, anunciada por el presidente Nicolás Maduro el pasado jueves 15 de septiembre, tiene unas disposiciones que no estaban contempladas en las anteriores. “Vamos a revisar detenidamente para ver qué trato se le puede dar, aunque sigue siendo nula, debido a que este decreto no lo ha aprobado la Asamblea Nacional, la cual es la expresión soberana del pueblo de Venezuela”, indicó Marquina.

El jefe de estado extendió la medida por 60 días más “dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político que afectan el orden constitucional, la paz social, seguridad nacional, las instituciones públicas y a los ciudadanos”.

Mnoal

Con respecto a la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), Marquina aseguró que se evidencia “el despilfarro de dinero” por parte del gobierno nacional. ”

Como venezolano, lo que más dolor da, es ver cómo el Gobierno prioriza gastar una cantidad de dinero increíble para hacer fiestas y cotejar a los invitados, mientras el pueblo está pasando hambre”.

Asimismo, Marquina reiteró la exigencia de una publicación inmediata por parte de Pdvsa acerca de las condiciones de los canjes de bonos en la empresa petrolera, “ya que existe la preocupación de una pérdida en esas operaciones”.

con información de Globovision