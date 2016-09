Hasan Rohani presentó informe de Gestión durante presidencia del Mnoal

Luego del recibimiento de los líderes mundiales que forman parte de la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), se dio inicio a la sesión de funcionarios de Alto Nivel donde será elegido el nuevo presidente del organismo internacional.

En este sentido, Hasan Rohani, presentó su informe de Gestión de la Presidencia Iraní como representante universal del Mnoal durante los últimos cuatro años (2012-2016).

“Las claras posturas del MNOAL son el fruto de nuestras potencialidades”, declaró el mandatario Rohani.

El líder iraní criticó “las hegemonías de los países cuyas riquezas son utilizadas para el dominio de otros pueblos”. Asimismo, ratificó que “El Mnoal se ha formado para garantizar la soberanía de los países a fin de establecer la paz y la seguridad en el mundo entero”.

Rohaní advirtió que en este Movimiento de Países No Alineados “están dos tercios de la totalidad de miembros de la Organización de Naciones Unidad (ONU)”, por lo que destaca “la defensa de los movimientos sobre la injerencia en asuntos internos de otros países y los peligros del terrorismo”.

El presidente de Irán expresó que “las grandes potencias no sólo no han ayudado a combatir el terrorismo sino que no han ayudado a acabar el hambre y la pobreza”.

“La República Islámica de Irán tiene el honor de entregar la responsabilidad del Mnoal al Gobierno hermano de Venezuela”, manifestó presidente de ese país Hassan Rohani, al dar apertura a la plenaria de Alto Nivel de la XVII Cumbre del Mnoal, que se celebra en la Isla de Margarita, Nueva Esparta.

En Contexto: ¿Qué es el MNOAL?

La XVII Cumbre de este movimiento —cuya presidencia pro témpore estará a cargo de Venezuela, hasta el 2019— comenzó el pasado martes 13 de septiembre con reuniones de equipos técnicos de las diferentes naciones, los cuales estuvieron a cargo de la elaboración de un documento de 907 párrafos que contiene temas fundamentales como la defensa de paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo.

El Mnoal es una organización política que congrega a 120 países y cuyas acciones se fundamenta sobre diez principios: el respeto a la independencia, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, y la promoción de las relaciones de cooperación bajo la premisa del respeto mutuo, son algunos de ellos.}