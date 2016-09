Liliana Morillo habló de la salud de “El Puma”

La actriz Liliana Morillo, habló del estado de salud de su padre, José Luis Rodríguez quien causó asombro en días anteriores por realizar una presentación conectado a una bomba de oxígeno.

“Me causó mucha impresión verlo así. Me recordó algo que siempre me dijo ‘los árboles siempre mueren parados’. No tiene a nadie que lo quiera, qué le diga ‘Bueno Puma, pará, descansa y reúnete con tu familia. Y, por otro lado, dije los grandes mueren en un escenario. Así como se fue Juan Gabriel, en un escenario, se va a ir también nuestro querido Puma”, expresó.

En una entrevista ofrecida a Telemundo, la venezolana confesó que lloró cuando vio cómo se encontraba su padre. “Le pedí a Dios que me diera otra oportunidad para abrazarlo, besarlo, olerlo, sentirlo y decirle que lo amo”, dijo.

La hija menor de Lila Morillo confesó que lleva tiempo buscando al cantante, pero no recibe respuestas.

“Él no se pude ir de este mundo con asignaturas pendientes. Tanto mi hermana, Lilibeth, como yo y mi hija somos asignaturas pendientes. Por eso, le pido a Dios que le alargue la vida. Me gustaría verlo en un escenario y disfrutarlo, porque soy su fan número uno”, acotó.

Esta semana, el cantante venezolano sorprendió a sus seguidores tras ofrecer un concierto en Colombia conectado a un tanque de oxígeno. “El Puma” fue diagnosticado en el 2000 con una fibrosis pulmonar incurable.

Con información de El Nacional