El reconocido periodista, autor inspiracional y conferencista, Ismael Cala, bautizó su nuevo libro “La vida es una piñata”, con una grata celebración donde las personalidades más importantes de los medios, el mundo editorial y del entretenimiento de Estados Unidos y América Latina, dijeron ¡presente!.

Con una fiesta cocktail en el Flamingo Theatre del Four Ambassador, personalidades internacionales como, Laura Posada, el exjugador de Grandes Ligas de Béisbol, Jorge Posada, la doctora Nancy Álvarez, la actriz Karla Monroig, el editor de la revista “People” en Español, Armando Correa, entre otros celebraron este nuevo producto editorial del hombre que decidió alejarse de su ‘analfabetismo emocional’ como bien ha señalado antes en otras entrevistas.

Antes de la celebración, Cala ofreció una corta entrevista al Miami Diario, donde aseguró que el título de su libro le ¡Encanta!: “¡Me encanta! Por eso ese título es tan interesante, porque cada persona se va a intrigar y le dará una metáfora o analogía diferente, como esa que tú me das -que está muy buena-. El título lo pusimos en afirmativo pero más bien se trata de una interrogante: ¿Cómo sería la piñata de tu vida? Hay bendiciones que llegan disfrazadas de tragedias. Hay eventos duros que son un gran aprendizaje para nuestra vida y cuando volvemos la vista al pasado decimos, vaya, soy quien soy hoy por aquel dolor inmenso que me tocó vivir. Por otra parte hay cosas que aparentan ser muy lindas pero que al final nos quedamos así como ¿por qué hice esto que aparentaba ser tan bueno y en realidad no lo fue? Siempre hay distracciones y la piñata está llena de distracciones; uno en realidad no sabe qué agarrar…”.

Ismael Cala está muy ocupado llevando adelante Cala Enterprises y la Fundación Cala. Ambas iniciativas han crecido vertiginosamente y ese crecimiento requería de una inversión en tiempo importante que la televisión le restaba. “Vivimos de viaje en viaje, de taller en taller, varios proyectos editoriales en un mismo año…”, es decir una avalancha de actividades que incluyen tres viajes mas al exterior antes de que culmine el año y un programa extenso de talleres, presentaciones, charlas y viajes para el 2017.

Ismael Cala estará firmando su nuevo libro La ida es una piñata, este 28 de septiembre a partir de las 6.30 pm en la librería Books & Books de Coral Gables (265 Aragon Avenue).