Greilyz Villarroel sumó su tercer diploma en los Juegos Paralímpicos Río 2016

– Greilyz Villarroel, logró este jueves sumar un nuevo diploma en los Juegos Paralímpicos Río 2016, tras haber competido en los 400 metros planos categoría T12 de altetas con discapacidad visual, al lograr la séptima mejor marca.

Villarroel logró un tiempo de 59 segundos con 71 centésimas (59.71) en la ronda eliminatoria.

“La carrera estuvo dura, me sentí bien, pero a lo último me faltó rematar pero ya no podía, me siento contenta, no es fácil llegar aquí, ha sido un trabajo fuerte de cuatro años, donde mi guía (Amilcar Zambrano), mi entrenador y yo, luchamos bastante. Esperamos mejorar para ir a Tokio y lograr mejores resultados para el país, porque Greilyz va a dar lo mejor de ella en estos cuatro años que vienen”, declaró Villaroel a la prensa venezolana en Río.

Para Villarroel este es su tercer diploma paralímpico. El primero lo ganó el pasado viernes al llegar octava en los 100 metros planos; mientras que el segundo lo obtuvo el domingo pasado al conseguir el séptimo lugar en los 200 metros planos.

Con información de Últimas Noticias